За добу 29 січня в Україні зафіксовано 24 508 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. З них дітей – 3 378, медпрацівників – 444.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Також за протягом минулої доби:

госпіталізовано – 3 692 осіб;

летальних випадків – 94;

одужало – 3 145 осіб.

Загалом протягом пандемії в Україні:

захворіло – 4 042 469 осіб;

одужало – 3 618 402 особи;

летальних випадків – 100 125;

проведено ПЛР-тестувань – 18 009 334.

Також протягом 29 січня 34 202 особам було зроблено щеплення проти COVID-19.

Першу дозу отримали 12 092 особи, другу дозу – 11 400 осіб, додаткову дозу отримали 235 осіб, бустерну дозу – 10 475 осіб.

Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 318 151 особи. З них першу дозу отримали 15 318 149 осіб, дві дози отримали 14 611 834 осіб, додаткову дозу – 16 597 осіб, бустерну – 333 018 осіб.

Сумарно протягом вакцинації проведено 30 279 598 щеплень.