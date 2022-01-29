За добу 28 січня в Україні зафіксовано 37 351 новий підтверджений випадок інфікування COVID-19. Захворіло 5341 дитина та 806 медпрацівників.

Про це повідомили в МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 340 осіб;

летальних випадків – 149;

одужало – 7 163 особи.

78 564 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 672 людини, другу дозу – 23 712 людей, додаткову дозу отримали 736 людей, бустерну дозу – 26 444 людини.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 017 961 особа;

одужало – 3 615 257 осіб;

летальних випадків – 100 031;

проведено ПЛР-тестувань – 17 942 426.



Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 306 059 людей, з них отримали першу дозу – 15 306 057 людей, отримали дві дози – 14 600 434 людини, отримали додаткову дозу – 16 362 людини, бустерну дозу – 322 543 людини. Загалом проведено 30 245 396 щеплень.