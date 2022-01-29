Про це повідомили в МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 340 осіб;
- летальних випадків – 149;
- одужало – 7 163 особи.
78 564 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 672 людини, другу дозу – 23 712 людей, додаткову дозу отримали 736 людей, бустерну дозу – 26 444 людини.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 4 017 961 особа;
- одужало – 3 615 257 осіб;
- летальних випадків – 100 031;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 942 426.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 306 059 людей, з них отримали першу дозу – 15 306 057 людей, отримали дві дози – 14 600 434 людини, отримали додаткову дозу – 16 362 людини, бустерну дозу – 322 543 людини. Загалом проведено 30 245 396 щеплень.
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