Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Також протягом минулої доби:
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госпіталізовано – 4 219 осіб;
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летальних випадків – 109;
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одужало – 6 089 осіб.
Загалом протягом пандемії в Україні:
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захворіло – 4 284 059 осіб;
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одужало – 3 676 068 осіб;
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летальних випадків – 101 277;
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проведено ПЛР-тестувань – 18 563 140.
Також протягом 30 січня 34 305 особам було зроблено щеплення проти COVID-19.
Першу дозу отримали 10 182 особи, другу дозу – 14 188 осіб, додаткову дозу отримали 206 осіб, бустерну дозу –9 729 осіб.
Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 452 741 особу. З них першу дозу отримали 15 452 739 осіб, дві дози отримали 14 772 53 осіб, додаткову дозу – 20 246 осіб, бустерну – 454 459 осіб.
Сумарно протягом вакцинації проведено 30 699 982 щеплення.
- Нагадаємо, за добу 4 лютого в Україні зафіксовано 42 533 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Захворіло 4 268 дітей та 920 медпрацівників.