Також протягом 30 січня 34 305 особам було зроблено щеплення проти COVID-19.

Першу дозу отримали 10 182 особи, другу дозу – 14 188 осіб, додаткову дозу отримали 206 осіб, бустерну дозу –9 729 осіб.

Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 452 741 особу. З них першу дозу отримали 15 452 739 осіб, дві дози отримали 14 772 53 осіб, додаткову дозу – 20 246 осіб, бустерну – 454 459 осіб.

Сумарно протягом вакцинації проведено 30 699 982 щеплення.