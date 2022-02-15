Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 594 938 осіб. З них першу дозу отримали 15 594 936 осіб, дві дози отримали 14 985 576 осіб, додаткову дозу – 24 205 осіб, бустерну – 581 349 осіб.

Сумарно протягом вакцинації проведено 31 186 066 щеплень.