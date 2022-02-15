Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Також протягом минулої доби:
госпіталізовано – 1 889 осіб;
летальних випадків – 305;
одужало – 23 235 осіб.
Загалом протягом пандемії в Україні:
захворіло – 4 572 417 осіб;
одужало – 3 811 630 осіб;
летальних випадків – 103 255;
проведено ПЛР-тестувань – 19 113 493.
Також протягом 14 лютого 59 170 особам було зроблено щеплення проти COVID-19.
Першу дозу отримали 17 244 особи, другу дозу – 27 362 особи, додаткову дозу отримали 457 осіб, бустерну дозу – 14 107 осіб.
Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 594 938 осіб. З них першу дозу отримали 15 594 936 осіб, дві дози отримали 14 985 576 осіб, додаткову дозу – 24 205 осіб, бустерну – 581 349 осіб.
Сумарно протягом вакцинації проведено 31 186 066 щеплень.
- Нагадаємо, за добу 13 лютого в Україні зафіксовано 16 993 нові підтверджені випадки інфікування COVID-19. З них дітей – 1 447, медпрацівників – 252.