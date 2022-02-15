Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Також протягом минулої доби:

госпіталізовано – 1 889 осіб;

летальних випадків – 305;

одужало – 23 235 осіб.

Загалом протягом пандемії в Україні:

захворіло – 4 572 417 осіб;

одужало – 3 811 630 осіб;

летальних випадків – 103 255;

проведено ПЛР-тестувань – 19 113 493.

Також протягом 14 лютого 59 170 особам було зроблено щеплення проти COVID-19.

Першу дозу отримали 17 244 особи, другу дозу – 27 362 особи, додаткову дозу отримали 457 осіб, бустерну дозу – 14 107 осіб.

Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 594 938 осіб. З них першу дозу отримали 15 594 936 осіб, дві дози отримали 14 985 576 осіб, додаткову дозу – 24 205 осіб, бустерну – 581 349 осіб.

Сумарно протягом вакцинації проведено 31 186 066 щеплень.