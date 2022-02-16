За добу 14 лютого в Україні зафіксовано 31 513 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. З них дітей – 2 872, медпрацівників – 992.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Також протягом минулої доби:

госпіталізовано – 3 640 осіб;

летальних випадків – 310;

одужало – 27 684 особи.

Загалом протягом пандемії в Україні:

захворіло – 4 603 930 осіб;

одужало – 3 839 314 осіб;

летальних випадків – 103 565;

проведено ПЛР-тестувань – 19 176 424.

Також протягом 15 лютого 65 805 особам було зроблено щеплення проти COVID-19.

Першу дозу отримали 18 247 осіб, другу дозу – 29 307 осіб, додаткову дозу отримали 542 особи, бустерну дозу – 17 709 осіб.

Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 613 185 осіб. З них першу дозу отримали 15 613 183 особи, дві дози отримали 15 014 883 особи, додаткову дозу – 24 747 осіб, бустерну – 599 058 осіб.

Сумарно протягом вакцинації проведено 31 251 871 щеплення.

Нагадаємо, нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. З них дітей – 2 393, медпрацівників – 884.