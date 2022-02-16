Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Також протягом минулої доби:
госпіталізовано – 3 640 осіб;
летальних випадків – 310;
одужало – 27 684 особи.
Загалом протягом пандемії в Україні:
захворіло – 4 603 930 осіб;
одужало – 3 839 314 осіб;
летальних випадків – 103 565;
проведено ПЛР-тестувань – 19 176 424.
Також протягом 15 лютого 65 805 особам було зроблено щеплення проти COVID-19.
Першу дозу отримали 18 247 осіб, другу дозу – 29 307 осіб, додаткову дозу отримали 542 особи, бустерну дозу – 17 709 осіб.
Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 613 185 осіб. З них першу дозу отримали 15 613 183 особи, дві дози отримали 15 014 883 особи, додаткову дозу – 24 747 осіб, бустерну – 599 058 осіб.
Сумарно протягом вакцинації проведено 31 251 871 щеплення.
Нагадаємо, нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. З них дітей – 2 393, медпрацівників – 884.