За добу 17 лютого в Україні зафіксовано 34 938 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. З них дітей – 2 879, медпрацівників – 870.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Також протягом минулої доби:

госпіталізовано – 3 323 особи;

летальних випадків – 282;

одужало – 29 254 особи.

Загалом протягом пандемії в Україні:

захворіло – 4 672 198 осіб;

одужало – 3 896 009 осіб;

летальних випадків – 104 106;

проведено ПЛР-тестувань – 19 288 823.

Також протягом 17 лютого 65 089 особам було зроблено щеплення проти COVID-19.

Першу дозу отримали 17 796 особи, другу дозу – 27 686 осіб, додаткову дозу отримали 488 осіб, бустерну дозу – 19 119 особи.

Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 649 485 осіб. З них першу дозу отримали 15 649 483 особи, дві дози отримали 15 071 517 осіб, додаткову дозу – 25 841 особа, бустерну – 636 201 особа.

Сумарно протягом вакцинації проведено 31 383 042 щеплення.