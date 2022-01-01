Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 554 особи;
- летальних випадків – 190;
- одужало – 6 073 особи.
52 166 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354 людини, додаткову дозу отримали 183 людини, бустерну дозу – 552 людини.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 672 675 осіб;
- одужало – 3 474 931 особа;
- летальних випадків – 96 089;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 809 292.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.
- Нагадаємо, за добу 30 грудня в Україні зафіксовано 7 029 нових підтверджених випадків інфікування хворобою COVID-19. Зокрема захворіло 404 дутей так 185 медпрацівників