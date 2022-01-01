Також за минулу добу:

За весь час пандемії в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.