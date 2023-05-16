Про це повідомило Міністерство юстиції України.
На першому місці за кількістю зареєстрованих шлюбів стала Дніпропетровщина — понад 4 110 пар. Ще рекордну кількість зареєстрували у наступних областях:
- У Києві — 4 086 пар;
- В Одеській області — 3 226 нових родин;
- У Київській області – 2 475 пар;
- Вінницькій області – 2 401 пар;
- Харківській області – 2 283 родин.
“При цьому розлучались українці майже в 9 разів менше: за цей період розлучень зареєстровано 4 810”, – підкресилили в Мін’юсті.
За квітень надійшло 14 548 актових записів про шлюб.Ще було зафіксовано 1 700 заяв про його розірвання. Варто зазначити, що інформацію з тимчасово окупованих територій врахували не у повному обсязі.
“Це ще раз доводить, що життя не спинити, воно триває попри війну і незгоди. Адже кохання – це те, що робить нас сильнішими!” – додали у міністерстві.
- Розірвання шлюбу під час воєнного стану вимагає трохи іншої процедури, аніж у мирний час. Тому в Міністерстві юстиції України пояснили, як саме розлучитися під час війни, а також відповіли, чи потрібен для цього військовий квиток.