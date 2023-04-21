Розірвання шлюбу під час воєнного стану вимагає трохи іншої процедури, аніж у мирний час. Тому в Міністерстві юстиції України пояснили, як саме розлучитися під час війни, а також відповіли, чи потрібен для цього військовий квиток.

Про це йдеться у повідомленні відомства у Facebook.

Зазначається, що в Україні подружжя, яке не має дітей, має право подати заяву про розірвання шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану (стаття 106 Сімейного Кодексу України). Якщо один із подружжя з поважної причини не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу до органу ДРАЦС, таку заяву від його імені може подати другий партнер.

Документ має бути нотаріально засвідчений або прирівняний до нотаріально засвідченого. Орган державної реєстрації актів цивільного стану складає актовий запис про розірвання шлюбу після спливу 1 місяця від дня подання заяви, якщо її не було відкликано.

Також шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору. Позов до суду про розірвання шлюбу може пред’явити хтось один із подружжя (стаття 110 Кодексу).

Відповідно до частини третьої статті 115 Кодексу, розірвання шлюбу, здійснене органами ДРАЦС, засвідчується свідоцтвом про розірвання шлюбу, зразок якого затверджує Кабмін.

Документом, що засвідчує факт розірвання шлюбу судом, є рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили (частина третя статті 115 Кодексу).

Державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться будь-яким органом ДРАЦС за зверненням заявника (пункт 14 глави 1 розділу II Правил у разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану”).

Важливо: заяви про державну реєстрацію та розірвання шлюбу, форми яких затверджені додатками 6, 9, 11, 12 до Правил, містить обов’язкову для заповнення графу “Відношення до військової служби”.

У Мін’юсті зауважили, що потрібно надати такі дані про людину:

де перебуває на обліку;

назва міста, номер поштової скриньки військової частини, де служить;

військове звання (категорія) (стосовно призовників зазначається “призовник”);

серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) або посвідчення про приписку.

Цю інформацію зобов’язує вносити частина 4 статті 38 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та пункт 57 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджений постановою Кабміну від 30.12.2022 №1487.

Органи ДРАЦС зобов’язані в 7-денний строк надати інформацію про розлучення відповідним ТЦКСП (військкомату), Центральному управлінню або регіональним органам Служби безпеки України, відповідному підрозділу Служби зовнішньої розвідки України.

Відомості про шлюб або розлучення нерозривно пов’язані з призовником, військовозобов’язаним, резервістом, його батьками та членами сім’ї (дружиною (чоловіком), дітьми) — їх потрібно обов’язково вносити до Реєстру.