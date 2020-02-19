За тиждень в Україні було зареєстровано десять летальних випадків внаслідок грипу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Так, з 10 по 16 лютого на ГРВІ захворіли 245 055 людей, із них 61,4 % — діти. Інтенсивний показник захворюваності склав 640,9 на 100 000 населення, що на 34,4 % більше епідемічного порога по Україні.

Зазначається, що у країні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу. Зокрема, у Харківській, Луганській областях та Києві зберігається неепідемічний рівень активності, а в усіх інших областях зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності.

Наголошується, що лише за тиждень було зареєстровано десять летальних випадків внаслідок грипу, що підтверджено методом полімеразної ланцюгової реакції. Крім того, з початку епідемічного сезону — 38 людей померло від ускладнень грипу.

В МОЗ додали, що жоден померлий не був щеплений проти грипу.