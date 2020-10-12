Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Загалом проведено 2 602 635 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 903 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 7 637 випадків;
- Волинська область — 9 791 випадок;
- Дніпропетровська область — 8 967 випадків;
- Донецька область — 5 699 випадків;
- Житомирська область — 8 464 випадки;
- Закарпатська область — 10 935 випадків;
- Запорізька область — 5 589 випадків;
- Івано-Франківська область — 15 379 випадків;
- Кіровоградська область — 1 325 випадків;
- Київ — 27 693 випадки;
- Київська область — 11 309 випадків;
- Львівська область — 22 788 випадків;
- Луганська область — 1 852 випадки;
- Миколаївська область — 4 708 випадків;
- Одеська область — 16 770 випадків;
- Полтавська область — 4 621 випадок;
- Рівненська область — 14 696 випадків;
- Сумська область — 7 280 випадків;
- Тернопільська область — 15 992 випадки;
- Харківська область — 25 186 випадків;
- Херсонська область — 1 985 випадків;
- Хмельницька область — 9 011 випадків;
- Чернівецька область — 16 488 випадків;
- Черкаська область — 5 668 випадків;
- Чернігівська область — 5 621 випадок.
- Міністерство освіти і науки у понеділок, 12 жовтня, рекомендуватиме всім закладам загальної середньої освіти почати осінні канікули 15 жовтня.