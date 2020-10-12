Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Загалом проведено 2 602 635 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 903 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 7 637 випадків;
  • Волинська область — 9 791 випадок;
  • Дніпропетровська область — 8 967 випадків;
  • Донецька область — 5 699 випадків;
  • Житомирська область — 8 464 випадки;
  • Закарпатська область — 10 935 випадків;
  • Запорізька область — 5 589 випадків;
  • Івано-Франківська область — 15 379 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 325 випадків;
  • Київ — 27 693 випадки;
  • Київська область — 11 309 випадків;
  • Львівська область — 22 788 випадків;
  • Луганська область — 1 852 випадки;
  • Миколаївська область — 4 708 випадків;
  • Одеська область — 16 770 випадків;
  • Полтавська область — 4 621 випадок;
  • Рівненська область — 14 696 випадків;
  • Сумська область — 7 280 випадків;
  • Тернопільська область — 15 992 випадки;
  • Харківська область — 25 186 випадків;
  • Херсонська область — 1 985 випадків;
  • Хмельницька область — 9 011 випадків;
  • Чернівецька область — 16 488 випадків;
  • Черкаська область — 5 668 випадків;
  • Чернігівська область — 5 621 випадок.