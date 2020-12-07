Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 037 осіб;
  • летальних випадків – 145;
  • одужало – 5 123 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 33 502 (зокрема методом ПЛР – 27 881, методом ІФА – 5 621).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 821 947 осіб;
  • одужало – 423 704 особи;
  • летальних випадків – 13 733;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 807 961.

Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 81 335 випадків;
  • Вінницька область – 18 714 випадків;
  • Волинська область – 26 211 випадків;
  • Дніпропетровська область – 45 040 випадків;
  • Донецька область – 25 792 випадки;
  • Житомирська область – 32 318 випадків;
  • Закарпатська область – 24 663 випадки;
  • Запорізька область – 36 937 випадків;
  • Івано-Франківська область – 39 438 випадків;
  • Київська область – 43 854 випадки;
  • Кіровоградська область – 6 360 випадків;
  • Луганська область – 7 088 випадків;
  • Львівська область – 50 175 випадків;
  • Миколаївська область – 21 429 випадків;
  • Одеська область – 51 810 випадків;
  • Полтавська область – 25 655 випадків;
  • Рівненська область – 33 714 випадків;
  • Сумська область – 33 658 випадків;
  • Тернопільська область – 29 788 випадків;
  • Харківська область – 59 393 випадки;
  • Херсонська область – 12 159 випадків;
  • Хмельницька область – 32 429 випадків;
  • Черкаська область – 27 167 випадків;
  • Чернівецька область – 35 378 випадків;
  • Чернігівська область – 21 442 випадки.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях.