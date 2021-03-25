В Україні за минулу добу зафіксовано 16 669 нових випадків COVID-19. Захворіли 786 дітей та 446 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ Україні.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 838 осіб;

летальних випадків – 362;

одужало – 6 748 осіб;

здійснено тестувань за добу – 128 615 (зокрема методом ПЛР – 57 818, методом ІФА – 22 950, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 847).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 596 575 осіб;

одужало – 1 283 020 осіб;

летальних випадків – 31 135;

проведено ПЛР-тестувань – 7 836 049.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 267 випадків;

Вінницька область – 772 випадки;

Волинська область – 349 випадків;

Дніпропетровська область – 892 випадки;

Донецька область – 778 випадків;

Житомирська область – 1 136 випадків;

Закарпатська – 668 випадків;

Запорізька область – 488 випадків;

Івано-Франківська область – 512 випадків;

Київська область – 872 випадки;

Кіровоградська область – 184 випадки;

Луганська область – 141 випадок;

Львівська область – 1 032 випадки;

Миколаївська область – 377 випадків;

Одеська область – 1 235 випадків;

Полтавська область – 521 випадок;

Рівненська область – 626 випадків;

Сумська область – 613 випадків;

Тернопільська область – 531 випадок;

Харківська область – 918 випадків;

Херсонська область – 168 випадків;

Хмельницька область – 989 випадків;

Черкаська область – 509 випадків;

Чернівецька область – 543 випадки;

Чернігівська область – 548 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) та Хмельницькій (989) областях.