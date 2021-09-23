Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю Державного космічного агентства України.
Джерело землетрусу знаходиться на території Тернопільської області в районі міста Чортків, на глибині 6 км.
За класифікацією землетрус можна зарахувати до помірних: люди відчувають його всередині приміщення, а предмети, які висять, сильно коливаються.
Повідомлень про руйнування та жертв наразі немає. Проте, згідно з даними Німецького науково-дослідного центру геологічних наук (GFZ), підземні поштовхи можна було відчути в Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях.
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