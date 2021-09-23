У четвер, 23 вересня, в Україні зафіксували потужний землетрус із магнітудою 4,3.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю Державного космічного агентства України.

Джерело землетрусу знаходиться на території Тернопільської області в районі міста Чортків, на глибині 6 км.

За класифікацією землетрус можна зарахувати до помірних: люди відчувають його всередині приміщення, а предмети, які висять, сильно коливаються.

Повідомлень про руйнування та жертв наразі немає. Проте, згідно з даними Німецького науково-дослідного центру геологічних наук (GFZ), підземні поштовхи можна було відчути в Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях.