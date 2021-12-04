“Кожна дитина має право здобувати якісну і доступну освіту. Сьогодні ми презентуємо утворену Кабінетом Міністрів державну установу “Школа супергероїв”, яка має взяти на себе всі повноваження щодо забезпечення освітніх послуг дітям, які будуть знаходитися в лікарні і отримувати освіту”, – сказала заступниця міністра освіти та науки Віра Рогова.

На сьогодні в Україні діє 7 центрів у 5 областях України, де діти мають змогу навчатися під час лікування: по одному в Києві, Херсоні Хмельницькому. По 2 — в Дніпропетровській та Житомирській областях. Планується відкриття такого центру в Харкові.

Загалом таких центрів буде 28.

Ініціативу також підтримав Фонду сприяння демократії посольства США.

“Посольство США в Україні пишається можливістю підтримати цей унікальний та важливий проект, який спрямований на забезпечення уразливих дітей їхнім фундаментальним правом на освіту”, – наголосив Майкл Клаусен, аташе з питань культури Посольства США в Україні.

Кабінет Міністрів України уже затвердив необхідні для роботи установи документи – статут, порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора, умови оплати праці працівників установи, а також порядок надання освітніх послуг особам, які здобувають дошкільну чи повну загальну середню освіту та перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога в закладах охорони здоров’я.

Ща таке “Школа супергероїв”

Ідея створити освітній простір для дітей, що перебувають у лікарні, з’явилася в Євгенії Смірнової, керівника громадської організації Small Heart with Art, іще чотири роки тому. Вона каже, що спочатку починали банальними методами – «ударимо макраме по самотності», тобто проводили майстер-класи для ВІЛ-позитивних дітей, які лікувалися в «Охматдиті».

З часом, побачивши позитивні результати таких зустрічей, розпочала регулярні освітні заняття з малечею. У червні 2017 року відкрився перший клас «Школи супергероїв», де навчалися діти з відділення «Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД» НДСЛ «Охматдит».

А в жовтні 2021 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про створення “Школи супергероїв”, в межах якої запровадять нову модель освітнього процесу для дітей, які тривалий час перебувають у лікарнях.