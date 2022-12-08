В Україні розробили платформу соціальної освіти, яка дозволить покращувати якість соціальних послуг, які надаються в громадах.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України.

У відомстві пояснили, що онлайн-майданчик сприятиме системному навчанню та підвищенню професійної кваліфікації представників органів місцевого самоврядування, надавачів соціальних послуг та організацій, які працюють у соціальній сфері.

Міністерство соціальної політики України та проєкт уряду Канади “Супровід урядових реформ в Україні” (SURGe) розробили платформу соціальної освіти, керуючись метою надавати підтримку територіальним громадам у посиленні їх діяльності у сфері захисту прав дитини, розвитку соціальних послуг та організації інших програм підтримки для мешканців та мешканок.

Крім того, ця платформа покликана змінити філософію сприйняття соціальних послуг зі стереотипного уявлення про грошові виплати на усвідомлення різноманітних програм підтримки: психологічної допомоги, супроводу, денного догляду та інших сервісів, які передбачені українським законодавством.

Відтак, онлайн-майданчик також буде корисним і для звичайних громадян, щоб дізнаватися, на яку соціальну підтримку вони мають право, що таке соціальні послуги і як вони надаються.

За словами директорки проєкту уряду Канади “Супровід урядових реформ в Україні” Танії Лей Сенфорд Аммар, необізнаність громадян про соціальні послуги, на які вони мають право чинить величезний вплив на долю українських дітей у контексті того, де вони виховуються: у сімʼях чи інтернатних закладах.

Платформа соціальної освіти фокусується на найактуальніших соціальних напрямках у воєнний час, а саме: організація соціальних послуг в територіальних громадах, зокрема надання послуг населенню екстрено (кризово); здійснення соціальної роботи; забезпечення і захист прав дитини; протидія домашньому насильству і торгівлі людьми тощо.