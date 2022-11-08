Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
У відомстві пояснили, що онлайн-платформа Nadiyno допоможе захиститися від онлайн-загроз, підвищити цифрову грамотність громадян та надасть поради із захисту персональних даних і пристроїв, підтримку від операторів гарячої лінії й інших фахівців з цифрової безпеки. Поки що ресурс працює в тестовому режимі.
Однією з важливих переваг проєкту є те, що жителі тимчасово окупованих територій України також можуть отримати цінні поради від фахівців Nadiyno. Також на сайті є рекомендації, що стануть їм у нагоді. Наприклад, які месенджери варто обрати, як підготуватися до перевірки смартфона та уникнути прослуховування в окупації.
“Ми опинилися в першій у світі кібервійні, де країна-агресор використовує технології, пропаганду, дезінформацію та цифрові інструменти як справжню зброю. Тому кожен з нас мусить опанувати прості правила з цифрової безпеки, щоб підтримувати безпеку і стійкість як власного цифрового простору, так і цифрового фронту країни”, – наголосили у Міністерстві цифрової трансформації.
Варто зазначити, що 3 жовтня у другій половині дня профіль Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного в Instagram зламали проросійські хакери. Так, на сторінці Залужного з’явилась публікація з інформацією, що Telegram-канал “Джокер ДНР” зламав систему програми управління військами DELTA, якою користуються Збройні сили України.
На аватарку зловмисники встановили фотошоп Путіна на ведмеді. Згодом доступ до профілю відновили.
Раніше в Міністерстві оборони України попередили, що російська пропаганда розпочала інформаційну атаку на систему ситуаційної обізнаності, яку використовують ЗСУ. Пропагандисти поширювали фейк про нібито злам системи.
- Росія винайшла ще один спосіб поширення дезінформації про своє вторгнення в Україну, використовуючи цифрові трюки, які дозволяють її пропагандистським відео про війну обходити обмеження, накладені урядами та технологічними компаніями.
- Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України надала інструкцію щодо того, як діяти у разі відкриття посилання з вірусом.
- 5 жовтня російські хакери взяли на себе відповідальність за злам урядових вебсайтів штатів Колорадо, Кентуккі та Міссісіпі, а також в інших штатах, що є черговим прикладом явно політично вмотивованої атаки після вторгнення РФ в Україну.