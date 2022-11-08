В Україні створили платформу для екстреної допомоги з цифрової безпеки – Nadiyno, яка націлена на те, щоб посилити онлайн-безпеку українців.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

У відомстві пояснили, що онлайн-платформа Nadiyno допоможе захиститися від онлайн-загроз, підвищити цифрову грамотність громадян та надасть поради із захисту персональних даних і пристроїв, підтримку від операторів гарячої лінії й інших фахівців з цифрової безпеки. Поки що ресурс працює в тестовому режимі.

Однією з важливих переваг проєкту є те, що жителі тимчасово окупованих територій України також можуть отримати цінні поради від фахівців Nadiyno. Також на сайті є рекомендації, що стануть їм у нагоді. Наприклад, які месенджери варто обрати, як підготуватися до перевірки смартфона та уникнути прослуховування в окупації.

“Ми опинилися в першій у світі кібервійні, де країна-агресор використовує технології, пропаганду, дезінформацію та цифрові інструменти як справжню зброю. Тому кожен з нас мусить опанувати прості правила з цифрової безпеки, щоб підтримувати безпеку і стійкість як власного цифрового простору, так і цифрового фронту країни”, – наголосили у Міністерстві цифрової трансформації.

Варто зазначити, що 3 жовтня у другій половині дня профіль Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного в Instagram зламали проросійські хакери. Так, на сторінці Залужного з’явилась публікація з інформацією, що Telegram-канал “Джокер ДНР” зламав систему програми управління військами DELTA, якою користуються Збройні сили України.

На аватарку зловмисники встановили фотошоп Путіна на ведмеді. Згодом доступ до профілю відновили.

Раніше в Міністерстві оборони України попередили, що російська пропаганда розпочала інформаційну атаку на систему ситуаційної обізнаності, яку використовують ЗСУ. Пропагандисти поширювали фейк про нібито злам системи.