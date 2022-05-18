За публічного обвинувачення Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону засуджено двох громадян України призовного віку, які за неправомірну вигоду намагалися незаконно виїхати за кордон.

Про це йдеться у повідомленні Спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Наприкінці березня цього року, двоє цивільних громадян України, які підлягають мобілізації під час воєнного стану, надали співробітник Державної прикордонної служби України хабар розміром 3000 євро (по 1500 євро за одну особу) за незаконний перетин українського кордону.

16 травня Могилів-Подільський районний суд Вінницької області визнав обох втікачів винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Винуватцям призначено покарання у вигляді штрафу розміром 68 000 гривень кожному. 3000 євро, які вони передали прикордоннику, суд конфіскував на користь держави.

Окрім цього, після завершення судового засідання, засудженим вручили повістки про виклик до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де буде розв’язано питання щодо їх призову на військову службу за мобілізацією.