Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
“П`ятниця знову принесе в Україну неймовірно оксамитові градуси, хоч гладь їх, як кота – протягом дня +11+16 градусів. Щоправда, на Заході повітряна маса виявиться холодніша, очікується +6+12 градусів”, – йдеться в повідомленні.
Дощів 6-го березня у більшості областей України не очікується, бо переважатиме антициклональний характер погоди, східний антициклон поки що стримуватиме західну вологу.
У Києві 6-го березня суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря завтра вдень коливатиметься поблизу +11+13 градусів.
Зазначається, що у суботу, 7 березня, дощі з`являться в західних та північних областях України. А 8-го березня західне холодне повітря посунеться на північну частину України, тому там похолодає на 3-6 градусів. На решті території у неділю буде чудова тепла погода.
У Києві 7-го березня почнуть збиратися вологі хмари, а 8-го березня у столиці підуть дощі та відчутно похолодає.
- 4 березня в Україні очікувалася тепла погода. Температура повітря піднялася до +20 градусів.