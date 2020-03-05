Завтра, 6 березня, майже по всій території України без опадів, а температура повітря прогріється вдень до 16 градусів тепла.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

“П`ятниця знову принесе в Україну неймовірно оксамитові градуси, хоч гладь їх, як кота – протягом дня +11+16 градусів. Щоправда, на Заході повітряна маса виявиться холодніша, очікується +6+12 градусів”, – йдеться в повідомленні.

Дощів 6-го березня у більшості областей України не очікується, бо переважатиме антициклональний характер погоди, східний антициклон поки що стримуватиме західну вологу.

У Києві 6-го березня суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря завтра вдень коливатиметься поблизу +11+13 градусів.

Зазначається, що у суботу, 7 березня, дощі з`являться в західних та північних областях України. А 8-го березня західне холодне повітря посунеться на північну частину України, тому там похолодає на 3-6 градусів. На решті території у неділю буде чудова тепла погода.

У Києві 7-го березня почнуть збиратися вологі хмари, а 8-го березня у столиці підуть дощі та відчутно похолодає.