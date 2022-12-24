Станом на ранок 24 грудня в енергосистемі України зберігається суттєвий дефіцит електроенергії. Найскладнішою є ситуація у Києві та Київській області, а також на сході та півдні.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК “Укренерго”.

Зазначається, що працюють усі види генерації, однак через численні обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури України, припинила виробіток одна з електростанцій.

Також продовжують діяти певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками. У зв’язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання. Якщо їх перевищити – у регіоні задіють аварійні відключення.

Найскладнішою ситуація залишається у Києві та Київській області, через наслідки атаки дронів 19 грудня, а також на сході та півдні, де Росія завдала нових артилерійських ударів по прифронтових районах, пошкодивши об’єкти енергетичної інфраструктури. Там, де це можливо, ремонтні роботи йдуть цілодобово.