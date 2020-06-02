Українці, які за рік продали більше двох автомобілів, повинні будуть сплатити з продажу податок в розмірі 18 % від оціночної вартості транспортного засобу.

Про це йдеться в законопроєкті № 1210, який президент Володимир Зеленський підписав 21 травня.

Новий податок стягуватимуть не тільки з продажу легкових автомобілів, але і будь-якого іншого транспорту, наприклад, мотоциклу або мопеду.

“Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року третього та наступних об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда або іншого транспортного засобу підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу“, – йдеться в законі.

Ставка податку, зокрема, становить 18 відсотків.

При цьому, податок при продажу першого і другого автомобіля залишився колишнім – 5 % від оціночної вартості транспортного засобу.