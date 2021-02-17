Про це повідомляє пресслужба Збройних сил України.
Зазначається, що постановою №100 від 20 січня 2021 року внесено зміни до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабміну від 21 березня 2002 року № 352, шляхом викладення його у новій редакції.
Очікується, що затвердження нової редакції положення дозволить:
- покращити організацію роботи обласних та районних (міських) призовних комісій;
- уточнити порядок оповіщення призовників про явку до військових комісаріатів;
- спростити розгляд питання про надання призовними комісіями відстрочок (звільнення) від призову на строкову військову службу;
- удосконалити організацію роботи збірних пунктів обласних військових комісаріатів;
- упорядкувати роботу з прийняття призовників на військову службу за контрактом.
Зміни мають удосконалити заходи, пов’язані з підготовкою і проведенням призову на строкову військову службу, прийняттям призовників на військову службу за контрактом та приведення їх у відповідність із діючим законодавством.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив розібратися, щоб випускників шкіл не призивали в армію до вступної кампанії до вищих навчальних закладів.