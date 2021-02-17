Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом.

Про це повідомляє пресслужба Збройних сил України.

Зазначається, що постановою №100 від 20 січня 2021 року внесено зміни до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабміну від 21 березня 2002 року № 352, шляхом викладення його у новій редакції.

Очікується, що затвердження нової редакції положення дозволить:

покращити організацію роботи обласних та районних (міських) призовних комісій;

уточнити порядок оповіщення призовників про явку до військових комісаріатів;

спростити розгляд питання про надання призовними комісіями відстрочок (звільнення) від призову на строкову військову службу;

удосконалити організацію роботи збірних пунктів обласних військових комісаріатів;

упорядкувати роботу з прийняття призовників на військову службу за контрактом.

Зміни мають удосконалити заходи, пов’язані з підготовкою і проведенням призову на строкову військову службу, прийняттям призовників на військову службу за контрактом та приведення їх у відповідність із діючим законодавством.