Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив розібратися, щоб випускників шкіл не призивали в армію до вступної кампанії до вищих навчальних закладів.

Про це Шмигаль розповів на засіданні уряду.

“Ситуація з військовим призовом випускників шкіл і повістками, які їм почали приходити. Я попрошу міністра оборони і в.о. міністра освіти краще скоординувати комунікацію з цього питання. Щоб батьки не нервували, діти не нервували”, – сказав він.

За словами прем’єра, хлопці, яким вже виповнилося 18 років, однак вони хочуть вступити до вищих навчальних закладів, повинні мати цю можливість.

“Їм, напевно, не треба вручати терміново порядку. Дітям треба дати можливість спокійно підготуватися до вступу. Треба включитися в процес, важливо довести на місця військовим комісарам, щоб в цьому плані була координація і спокій”, – заявив Шмигаль.