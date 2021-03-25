Відтепер кожний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ видаватиме на транспортні засоби номерні знаки тільки своєї області, незалежно від місця реєстрації власника автомобіля.

Про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС.

“Міністерством внутрішніх справ України прийнято наказ від 02 березня 2021 року № 166, який набуває чинності з моменту опублікування. Він встановлює єдині зразки державних номерних знаків транспортних засобів та вимоги до них. Зокрема, визначені правила застосування, типи та основні розміри державних номерних знаків, встановлені вимоги до інформаційного змісту та технічних характеристик”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основним нововведенням, що запроваджується, є зміна визначення адміністративно-територіальної належності транспортного засобу, а саме не за місцем прописки власника, як було дотепер, а за місцем здійснення реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу. Тобто, кожний сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби, незалежно від місця прописки власника, номерні знаки лише своєї області.

Зазначені вимоги не поширюються на номерні знаки, які громадяни залишили на платному зберіганні в сервісному центрі МВС.

У МВС пояснили, що таке нововведення дозволяє оптимізувати процес забезпечення сервісних центрів МВС номерними знаками, а також уникнути зайвих витрат: матеріальних на виготовлення і логістичних на доставку та зберігання у сервісних центрах МВС номерних знаків інших регіонів.