Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.
Пропонується використовувати такі змішані схеми вакцинації від COVID-19:
— перша доза CoronaVac + друга AstraZeneca, Pfizer чи Moderna;
— перша доза AstraZeneca + друга Pfizer чи Moderna;
— перша доза Pfizer, Moderna + друга AstraZeneca.
Раніше, за словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, дозволялося змішування мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna). Також дозволялося змішувати векторні вакцини з мРНК: наприклад, перша доза – AstraZeneca, а друга – вакциною мРНК.
“Якщо ж є вакцинація CorovaVac, то коли після першої дози цієї вакцини робиться друга доза якоюсь альтернативною, то це якийсь експеримент над собою”, – стверджував він.
Повідомляється, що на сьогодні майже 48% дорослих українців отримали, принаймні, одну дозу вакцини від COVID-19.
У лідерах – Київська, Полтавська та Дніпропетровська області. Понад половина дорослого населення тут щеплена однією чи двома дозами.
Найменше мешканців вакциновано на заході України — у Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях.
Щепитися першою та другою дозою вакцини або отримати бустерну дозу можна в будь-якому пункті чи центрі вакцинації.
- Нагадаємо, що у МОЗ стверджують, що досвід країн, де вже триває щеплення дітей молодшого віку проти коронавірусу, показує, що це — безпечно. В Україні це питання розглянуть у квітні 2022 року.
- Наприкінці січня 2022 року громадяни, вакциновані бустерною проти COVID-19, зможуть отримати новий сертифікат. Його термін дії буде складати 270 днів.