МОЗ прийняло рішення комбінувати по-іншому вакцини під час проведення COVID-щеплення. При цьому повторне щеплення однією вакциною не допускатиметься.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

Пропонується використовувати такі змішані схеми вакцинації від COVID-19:

— перша доза CoronaVac + друга AstraZeneca, Pfizer чи Moderna;

— перша доза AstraZeneca + друга Pfizer чи Moderna;

— перша доза Pfizer, Moderna + друга AstraZeneca.

Раніше, за словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, дозволялося змішування мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna). Також дозволялося змішувати векторні вакцини з мРНК: наприклад, перша доза – AstraZeneca, а друга – вакциною мРНК.

“Якщо ж є вакцинація CorovaVac, то коли після першої дози цієї вакцини робиться друга доза якоюсь альтернативною, то це якийсь експеримент над собою”, – стверджував він.

Повідомляється, що на сьогодні майже 48% дорослих українців отримали, принаймні, одну дозу вакцини від COVID-19.

У лідерах – Київська, Полтавська та Дніпропетровська області. Понад половина дорослого населення тут щеплена однією чи двома дозами.

Найменше мешканців вакциновано на заході України — у Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях.

Щепитися першою та другою дозою вакцини або отримати бустерну дозу можна в будь-якому пункті чи центрі вакцинації.