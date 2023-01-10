Про це повідомили у пресслужбі НЕК “Укренерго”.
Зазначається, що через похолодання та сильний вітер станом на 10:00 в Україні зросло споживання електроенергії. Окрім цього рівень споживання зріс через роботу бізнесу та промисловості, що є звичним для робочого дня. Як наслідок – дефіцит потужності електроенергії зріс навіть у нічні години.
Для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00.
“На жаль, у багатьох областях ліміти вже перевищені, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовуються аварійні відключення”, – йдеться у повідомленні.
Також в окремих регіонах через несприятливі метеоумови (поривчастий вітер) є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи.
У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій.
“На даний час енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії”, – наголосили у компанії.
У зв’язку із цим українців закликають розумно споживати електроенергію та користуватись енергомісткими приладами почергово, адже це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень.
- Гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко пояснив, що погіршення ситуації в енергосистемі було цілком передбачуване: знижується температура на вулиці, росте споживання і кількість аварій. У Києві мали аварійні обмеження і незначно вийшли за графік у деяких районах.