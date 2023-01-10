Станом на ранок 10 січня в Україні зросло споживання електроенергії. До всіх регіонів доведені ліміти споживання які діятимуть цілодобово. В окремих областях через перевищення лімітів вже застосовано аварійні відключення.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК “Укренерго”.

Зазначається, що через похолодання та сильний вітер станом на 10:00 в Україні зросло споживання електроенергії. Окрім цього рівень споживання зріс через роботу бізнесу та промисловості, що є звичним для робочого дня. Як наслідок – дефіцит потужності електроенергії зріс навіть у нічні години.

Для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00.

“На жаль, у багатьох областях ліміти вже перевищені, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовуються аварійні відключення”, – йдеться у повідомленні.

Також в окремих регіонах через несприятливі метеоумови (поривчастий вітер) є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи.

У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій.

“На даний час енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії”, – наголосили у компанії.

У зв’язку із цим українців закликають розумно споживати електроенергію та користуватись енергомісткими приладами почергово, адже це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень.