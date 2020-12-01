Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.
З 1 грудня 2020 року розмір прожиткового мінімуму становитиме:
- для осіб, які втратили працездатність (пенсія) — 1769,00 грн;
- на одну особу в розрахунку на місяць — 2189,00 грн;
- для працездатних осіб — 2270 грн;
- для дітей віком до 6 років — 1921 грн;
- для дітей віком від 6 до 18 років — 2395 грн.
Збільшено мінімальну пенсію шахтарям, особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС.
Перераховано розмір надбавки донорам. З 1 грудня вона становить 218,90 грн.
Виплату перерахованих пенсій буде розпочато з 4 грудня.
- У 2021 році вчителям не підвищать зарплати на 20-70%, як очікувалося. Цей процес перенесли щонайменше на рік.