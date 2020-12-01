Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

З 1 грудня 2020 року розмір прожиткового мінімуму становитиме:

  • для осіб, які втратили працездатність (пенсія) — 1769,00 грн;
  • на одну особу в розрахунку на місяць — 2189,00 грн;
  • для працездатних осіб — 2270 грн;
  • для дітей віком до 6 років — 1921 грн;
  • для дітей віком від 6 до 18 років — 2395 грн.

Збільшено мінімальну пенсію шахтарям, особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС.

Перераховано розмір надбавки донорам. З 1 грудня вона становить 218,90 грн.

Виплату перерахованих пенсій буде розпочато з 4 грудня.