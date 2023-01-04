Станом на 12:00 4 січня в Україні зростає споживання електроенергії. До областей доведено ліміти споживання, які діють з 8:00 до 24:00.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

У компанії зазначили, що споживання електроенергії зростає через зниження температури повітря та активізацію роботи бізнесу після святкових днів.

Саме тому з 8:00 та до 24:00 в Україні застосовуватимуть ліміти щодо споживання електроенергії. До кожної області доведено свій ліміт, перевищення якого призведе до застосування аварійних вимкнень.

Також повідомляється, що у прифронтових регіонах на сході України під обстріли росіян потрапили енергетичні об’єкти розподільчих мереж. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових.

В “Укренерго” нагадали, що енергосистему було атаковано 11 разів ракетами та 14 разів – безпілотниками, а тому пошкодження об’єктів генерації і магістральних мереж є значними і потребують тривалого відновлення.

“”Укренерго”, виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово”, – йдеться у повідомленні.