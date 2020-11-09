Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що з 9 листопада українські лікарні не будуть проводити планові операції, а перейдуть лише на лікування тих хворих, які потребують негайного лікування та пацієнтів з COVID-19.

Про це він заявив на брифінгу після селекторної наради у президента Володимира Зеленського.

“З понеділка всі планові операції і планові госпіталізації заборонені у наших лікарнях, лікарні приймають виключно ургентних хворих і виключно хворих з коронавірусною хворобою. Ситуація украй напружена. Ситуація вкрай напружена не тільки в Україні”, – сказав Ляшко.

За його словами, це в Україні починається другий етап реагування на поширення COVID-19.

“Треба терміново збільшити з 50 тисяч до 80 тисяч кількість ліжок, які можуть приймати хворих з коронавірусною хворобою і 80% з них забезпечити киснем”, – сказав головний санітарний лікар.

Він закликав українців дотримуватися протиепідемічних норм, носити маски, дотримуватися фізичної дистанції, щоб Україні не знадобився третій етап і не треба було розгортати шпиталі у пристосованих приміщеннях.