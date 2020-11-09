Про це він заявив на брифінгу після селекторної наради у президента Володимира Зеленського.
“З понеділка всі планові операції і планові госпіталізації заборонені у наших лікарнях, лікарні приймають виключно ургентних хворих і виключно хворих з коронавірусною хворобою. Ситуація украй напружена. Ситуація вкрай напружена не тільки в Україні”, – сказав Ляшко.
За його словами, це в Україні починається другий етап реагування на поширення COVID-19.
“Треба терміново збільшити з 50 тисяч до 80 тисяч кількість ліжок, які можуть приймати хворих з коронавірусною хворобою і 80% з них забезпечити киснем”, – сказав головний санітарний лікар.
Він закликав українців дотримуватися протиепідемічних норм, носити маски, дотримуватися фізичної дистанції, щоб Україні не знадобився третій етап і не треба було розгортати шпиталі у пристосованих приміщеннях.
- Раніше повідомлялося, що через стрімке зростання хворих на COVID-19 Міністерство охорони здоров’я ініціює введення жорсткого карантину вихідного дня.