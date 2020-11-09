Про це на брифінгу повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
“Ми будемо пропонувати жорсткий карантин вихідного дня. Це означає, що у вихідні дні, тобто суботу та неділю, починаючи з 00:00 суботи до 00:00 понеділка, щоб в країні працювали виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції, ветеринарні аптеки”, – зауважив він.
За словами міністра, заклади громадського харчування зможуть працювати виключно на виніс.
“Все, що стосується решти магазинів, торгівельно-розважальних центрів, ми рекомендуємо, щоб вони в суботу-неділю були зачинені”, – пояснив очільник МОЗ.
- Раніше повідомлялося, що міністерство охорони здоров’я України пропонуватиме уряду посилити карантинні обмеження, заборонивши розваги у ТРЦ, басейни та концерти.
- Одночасно у МОЗ пропонують дозволити роботу дитсадків і початкових класів шкіл у “червоній” зоні карантину.