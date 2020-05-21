Поки США і Китай звинувачують один одного в штучному походженні коронавірусу COVID-19, в українських ЗМІ розганяють фейк про американські секретні біологічні лабораторії на території нашої країни.

В Інституті масової інформації розібралися – хто був джерелом фейків.

Про “секретні лабораторії США в Україні” говорять вже не перший рік. Наприклад, в 2013 році в газеті “2003” опублікували матеріал, в якому розповіли про будівництво якоїсь секретної американської лабораторії на території Харківської області.

З відкритих джерел стало відомо, що газету фінансує Віктор Медвудчук.

Варто зазначити, що вийшов матеріал за часів президентства Віктора Януковича.

Також цікаво, що в матеріалі згадується ще про одну секретну лабораторію, яку відкрили ще в 2010 році на базі одного з наукових інститутів Одеси.

Про лабораторії в Одесі також написав їх популярний сайт “Думська”. У матеріалі вказували, що нібито секретну лабораторію створили з метою боротьби з біотероризмом. На її створення витратили близько 3 мільйонів доларів.

На сайті StopFake раніше публікували докази того, що історії про секретні американські лабораторії – вигадка. Про це раніше заявляли і в Росії.

Про секретні лабораторії в Україні нагадали саме російські “журналісти”.

Так, 20 березня на російському пропагандистської телеканалі “Росія 24” вийшов матеріал про нібито 15 секретних американських біологічних лабораторій в Україні.

Сюжет назвали “Україна – інкубатор коронавірусу”.

Інфопривідом для сюжету стала петиція на сайті Офісу президента. Її автор, Ярослав Караченцев, просив створити спеціальну комісію, щоб вивчити діяльність “біолабораторій США в зв’язку з заявою представника МЗС КНР Чжао Ліцзяні про те, що американські військові привезли коронавірус в Ухань”.

Він зареєстрував петицію 16 березня 2020 року. На сьогоднішні день у неї всього 265 підписів.

Раніше цей же автор публікував дуже схожу петицію, але роком раніше.

Так, в серпні 2019 року Караченцев пропонував перевірити діяльність “біолабораторій США в Україні”. Тоді він припускав, що секретні американські біолабораторії можуть бути причетні до поширення кору в Україні.

Він писав, що поширення кору – це наслідок випробувань біологічної зброї. З необхідних 25 тисяч підписів тоді петиція набрала 302.

Повертаюся до сюжету на “Росія 24” варто зазначити, що там згадувалися такі репліки з приводу можливого розміщення секретних лабораторій США в Україні.

“Неспроста про це заговорили саме зараз? Так, Україна може опинитися між розбірками Китаю і США і, крім того, ні багато ні мало – батьківщиною коронавірусу”. “Експерти мусолять два фактори: бацилу в Китай могли завезти, і цей вірус, можливо, був створений в лабораторії. Питання напрошується саме собою: а якщо інфекцію синтезували на Україні?”.

Таким чином, саме в РФ пов’язали історію з пандемією коронавірусу і нібито існуючими секретними американськими лабораторіями в Украні.

Після сюжету на пропагандистському телеканалі тему про створення коронавірусу в секретних лабораторіях підхопили українські засоби масової інформації.

Аналіз ІМІ показав, що в українських рейтингових ЗМІ 66 разів згадувалася ця фейковий історія в період з 14 квітня по 20 травня.

Як правило, матеріали/сюжети публікували на п’яти сайтах:

112.ua

newsone.ua

zik.ua

strana.ua

unian.ua.

Інфопривід в українських ЗМІ був трохи іншим і почався не з петиції пана Караченцева.

Спочатку про існування тих самих секретних лабораторій написав один з українських політиків. Екс-заступник генпрокурора часів Януковича, а нині нардеп від “Опозиційною платформи – За життя” Ренат Кузьмін опублікував звернення до прем’єр-міністра щодо функціонування таких лабораторій в Україні.

Депутатське звернення підписав також Віктор Медведчука – кум президента РФ Володимира Путіна і неофіційний власник багатьох українських медіа.

У прайм-таймі новини про звернення Кузьміна щодо роботи американських біологічних лабораторій вийшли на трьох телеканалах: 112.ua, newsone.ua і zik.ua.

Після цього Кузьмін і Медведчук фактично стали головними ньюсмейкерами по темі “секретних американських лабораторій”. Вони були “експертами”, думкою яких цікавилися ЗМІ, що опублікували ті самі 66 матеріалів і сюжетів. Так, Медведчук висловлювався на цю тему в 49 матеріалах, а Кузьмін – в 44.

Крім цих політиків, журналісти цитували Вадима Рабиновича, Євгена Червоненка, Андрія Портнова, Вадима Карасьова, Ігоря Мосійчука, В’ячеслава Піховшека, Юрія Зогороднего, Олену Бондаренко, Олексія Куракіна, Дмитра Співака і Олександра Качного.

Особливо відзначився сайт zik.ua. Вони опублікували новину, грунтуючись на заяві представника терористичної організації “ДНР” Дмитра Астраханя. Той, як представник “народної міліції”, стверджував, що коронавірус – справа рук України, що в Україні є 15 біолабораторій США, якими керує ЦРУ. Представник “ДНР” стверджував, що інформацію про це йому підтвердили в “Посольстві США в Україні”.

Українські ЗМІ, яких раніше не помічали в лобіюванні інтересів Медведчука і партії “ОПЗЖ” також передрукували такі матеріали про секретні лабораторії.

При цьому, вони посилалися на такі джерела:

ефіри телеканалів з орбіти Медведчука (112-й, ZIK та Newsone) – 24 матеріали;

пост Кузьміна – 16 матеріалів;

сайт партії “Опозиційна платформа – За життя” – 12 матеріалів.

Проте відрізнялися акценти в російських і українських ЗМІ на цю тему.

У Росії говорили про те, що коронавірус могли створити в американських секретних лабораторіях на території України.

В Україні ж звертали увагу на те, що поява таких лабораторій хронологічно збіглася зі спалахами смертельних хвороб, що США використовують Україну для створення біологічної зброї, що біолабораторії – військові бази США, що американці допомогли прибрати Януковича, оскільки він нібито перешкоджав їх роботі.

Також була частина українських ЗМІ, які писали, що поширювана інформація про лабораторії – міф і фейк.

6 травня на сайтах українських ЗМІ поширили заяву Державного департаменту США про те, що матеріали про “лабораторії” – повторення фейків російської пропаганди. Зокрема, представник Держдепу Джордж Кент говорив про те, що за такою інформаційною кампанією стояв “улюблений українець” Путіна Віктор Медведчук.

Про фейк, який транслювали на “1 + 1” представник Держдепу висловився, що на телеканалі олігарха Ігоря Коломойського ретранслювали фейк російських ЗМІ. Також він посилався на більш розширений матеріал з цього приводу, який вийшов 27 квітня в проекті “Секретні матеріали” на “1 + 1”.

На початку травня на цю історію відреагували в Службі безпеки України (СБУ). Там стверджували, що матеріали про секретні лабораторії мають ознаки “спланованої інформаційної кампанії”, мета якої – “посіяти паніку в суспільстві”. В СБУ наголосили на тому, що кампанія просувається за сприяння “деяких політичних партій”. Тому в СБУ закликали політиків “не поширювати неправдиву інформацію про існування іноземних біологічних лабораторій на території України”.

При цьому, в ІМІ звернули увагу на той факт, що у СБУ дещо дивна позиція з цього приводу. У відомстві не раз заявляли про те, що знаходили агітаторів і розповсюджувачів фейків про коронавірус. Але як їх покарали – невідомо.

Аналіз судового реєстру щодо судових рішень за статтею, яка передбачає відповідальність за поширення неправдивих чуток (173-1 КУпАП). Але якщо в СБУ говорили про сотні порушників, то судових рішень є тільки 31.

В ІМІ поставили риторичне запитання – чому ж СБУ притягає до відповідальності громадян, які розповсюджували неправдиві чутки, але не притягає до відповідальності ЗМІ, які таку інформацію поширили.