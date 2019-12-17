У міністерстві оборони розповіли про те, який відсоток жінок служить в українській армії.

Про це розповіла головний спеціаліст Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міноборони Любов Гуменюк, передає національне агентство “Укрінформ”.

Уточнюється, що загалом у Збройних силах України налічується 23% жінок, серед яких 11% військовослужбовці.

При цьому на території проведення операції Об’єднаних сил 10% військових — жінки.

“Сьогодні ми маємо всі відкриті посади рядового, сержантського і старшинського складу. У ВСУ є тенденція до збільшення частини жінок, яка сьогодні є суттєвою. Наприклад, у 2014 році відсоток жінок в ЗСУ був 6,5%, а сьогодні ми маємо 11% жінок-військовослужбовців. Активізація їх участі привела до актуалізації проблеми дотримання гендерної рівності”, – говорить Гуменюк.

За її словами, в міноборони працює якісний алгоритм, що забезпечує умови для проходження служби жінками, їх навчання та підвищення кваліфікації.

При цьому існують також деякі обмеження.

“Є обмеження доступу до посад офіцерського складу в частині, яка захищає законодавством репродуктивну функцію жінок. Це посади, пов’язані з використанням вибухових, отруйних речовин, з водолазними роботами, з гасінням пожеж, а також на підводних і надводних кораблях, за винятком морально-психологічного і медичного забезпечення, а також окремі посади в підрозділах Спеціального призначення. Наразі ведеться робота по відкриттю посад для жінок-військовослужбовців у цих підрозділах”, – пояснює Гуменюк.

Також вона наголосила, що майже 200 жінок отримали державні нагороди за участь в операції Об’єднаних сил, 8 з них – посмертно.