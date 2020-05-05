Про це міністр повідомив на своїй сторінці в Facebook.
“Станом на сьогоднішній день вдалося не допустити потрапляння коронавірусу в район проведення ООС”, – підкреслив Таран.
Водночас, за словами міністра, загальна ситуація з коронавірусом в ЗСУ на даний момент покращилася.
“У восьми військовослужбовців з Харкова попередні позитивні тести на коронавірусну інфекцію виявилися помилковими. Тому в даний час загальна кількість хворих навіть знизилася”, – написав він.
Також міністр оборони розповів, що більшість випадків зараження коронавірусом в армії пов’язані зі спілкуванням військових з цивільним населенням.
- Міністерство охорони здоров’я схвалило клінічні випробування українського препарату “Біовен” в рамках боротьби з коронавірусом COVID-19.