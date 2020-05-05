Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що в складі Об'єднаних сил не зафіксовано підтверджених випадків коронавірусу.

Про це міністр повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Станом на сьогоднішній день вдалося не допустити потрапляння коронавірусу в район проведення ООС”, – підкреслив Таран.

Водночас, за словами міністра, загальна ситуація з коронавірусом в ЗСУ на даний момент покращилася.

“У восьми військовослужбовців з Харкова попередні позитивні тести на коронавірусну інфекцію виявилися помилковими. Тому в даний час загальна кількість хворих навіть знизилася”, – написав він.

Також міністр оборони розповів, що більшість випадків зараження коронавірусом в армії пов’язані зі спілкуванням військових з цивільним населенням.