Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

“Ще минулої ночі на Сході України та Запоріжжі було до 20-23 градусів морозу, як вже завтра, 10-го лютого, на Заході України очікується до +8 градусів. Так, до нас йде потепління”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у понеділок протягом дня у більшості областей України стовпчики термометрів підскочать до +1 +8 градусів, лише у східній частині буде холодніше, 0-5 градусів морозу.

Між іншим, найближча ніч на Сході, в Запорізькій та Дніпропетровській області ще буде лютою, -10-18 градусів.

Зазначається, що 10 лютого в Україні очікується вітер до 15-25 м/с, а на Заході та, особливо, у Карпатах до 30 м/с і навіть за 30 м/с.

У Києві також завтра очікується сильний вітер. При цьому, у столицю прийде потепління, вдень очікується +5 градусів, але ввечері можливий дощ та мокрий сніг.