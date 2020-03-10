Співробітники Держприкордонслужби (ДПСУ) не пустили на територію України члена пропутінської партії "Єдина Росія" через медаль "За повернення Криму".

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Вчора громадянин РФ прилетів рейсом з Мінська в аеропорт “Жуляни”.

За його словами, прибув з приватною метою, а також має провести переговори щодо видобування граніту. Крім того, він повідомив, що є гендиректором одного з ливарно-механічних заводів в РФ.

Проте у ході додаткової перевірки прикордонники встановили, що дана особа є членом політичної партії “Единая Россия” (підтримує Путіна), представником громадської ради при МУ МВС РФ в м. Ногінськ, має відзнаки від Президента і Держдуми РФ, Московської обласної думи, МЗС та силових структур, зокрема медаль “За возвращение Крыма”.

У зв’язку з цим іноземцю відмовили у пропуску через кордон та заборонили в’їзд др України терміном на 3 роки. Про дану особу також було поінформовано підрозділи СБУ.

Того ж дня росіянина повернули зворотнім рейсом до Мінська.