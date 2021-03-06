В Україну повернувся політв'язень Кремля Гліб Шаблій, який відбув повний термін ув'язнення в окупованому Криму та Росії.

Про це повідомили український омбудсмен Людмила Денісова та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Український політв’язень Гліб Шаблій, колишній військовослужбовець Військово-Морських Сил України, після закінчення майже 5-річного незаконного ув’язнення за начебто виготовлення і перевезення вибухових речовин, повернувся на Батьківщину”, – зазначила Денісова.

Водночас, Кулеба уточнив, що після звільнення Шаблій два дні повертався додому з Сибіру. Його супроводжували українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську.

“Вітаю політв’язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув’язненим в окупованому Криму та в РФ, повний строк”, – додав він.

Вітаю політв’язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув’язненим в окупованому Криму та в РФ, повний строк. Після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2021