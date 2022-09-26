За прогнозами синоптиків в понеділок, 26 вересня, на заході України та на півночі дощитиме.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході вперше переважно буде сонячно. Температура повітря вдень підніметься до +13…+17 градусів. Дощитиме в усіх регіонах.

У центральних областях без опадів. Вдень повітря прогріється до +14…+17 градусів.

На півночі будуть опади у вигляді дощу. Стовпчики термометрів покажуть від +12 до +16 градусів.

На сході очікується сонячна погода. Температура повітря вдень становитиме від +13 до +17 градусів.

В усіх південних областях сьогодні буде без опадів. Вдень повітря прогріється до +19…+22 градуси.

У Києві сьогодні дощитиме. Стовпчики термометрів покажуть від +12 до +14 градусів.