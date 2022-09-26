Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході вперше переважно буде сонячно. Температура повітря вдень підніметься до +13…+17 градусів. Дощитиме в усіх регіонах.
У центральних областях без опадів. Вдень повітря прогріється до +14…+17 градусів.
На півночі будуть опади у вигляді дощу. Стовпчики термометрів покажуть від +12 до +16 градусів.
На сході очікується сонячна погода. Температура повітря вдень становитиме від +13 до +17 градусів.
В усіх південних областях сьогодні буде без опадів. Вдень повітря прогріється до +19…+22 градуси.
У Києві сьогодні дощитиме. Стовпчики термометрів покажуть від +12 до +14 градусів.
- За прогнозами синоптиків у неділю, 25 вересня, у більшості регіонів було сонячно та без опадів, за винятком Закарпаття.