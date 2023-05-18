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В «Укренерго» повідомили, чи будуть діяти відключення електроенергії для споживачів влітку

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, чи будуть влітку вимикати електроенергію українцям, якщо виникне дефіцит.

Четвер, 18 травня 2023, 12:25
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Джерело: коментар Кудрицького в етері телемарафону

Він зазначив, що дефіцит потужності, який може виникнути влітку, не означає, що українцям знову вимикатимуть електроенергію.

“Його (дефіцит – ред.) можна врегулювати кількома способами, і відключення споживачів – останній у переліку по пріоритетності. Найбільш очевидний спосіб збалансування української енергосистеми буде імпорт електроенергії з країн ЄС. Другий – максимізувати використання нашої теплової та гідрогенерації: тих енергоблоків, які не перебуватимуть у планових ремонтах чи які не є пошкоджені російськими ракетними обстрілами”, – розповів він.

Кудрицький також закликав українців ощадливо користуватись електроенергією, насамперед у вечірні години – з 19:00 по 22:00.

“Намагатися переносити споживання із цих годин або на ніч, або на денні години”, – закликав він.

Теги: відключення електроенергії, Володимир Кудрицький, НЕК "Укренерго", Укренерго

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