В «Укренерго» повідомили, чи будуть діяти відключення електроенергії для споживачів влітку

Джерело: коментар Кудрицького в етері телемарафону
Він зазначив, що дефіцит потужності, який може виникнути влітку, не означає, що українцям знову вимикатимуть електроенергію.
“Його (дефіцит – ред.) можна врегулювати кількома способами, і відключення споживачів – останній у переліку по пріоритетності. Найбільш очевидний спосіб збалансування української енергосистеми буде імпорт електроенергії з країн ЄС. Другий – максимізувати використання нашої теплової та гідрогенерації: тих енергоблоків, які не перебуватимуть у планових ремонтах чи які не є пошкоджені російськими ракетними обстрілами”, – розповів він.
Кудрицький також закликав українців ощадливо користуватись електроенергією, насамперед у вечірні години – з 19:00 по 22:00.
“Намагатися переносити споживання із цих годин або на ніч, або на денні години”, – закликав він.
- В “Укренерго” закликали українців зменшити споживання електроенергії під час ранкових та вечірніх піків – через зростання навантаження на енергосистему.