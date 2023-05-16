Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.
Зазначається, що у період піків споживання енергосистема відчуває зростання навантаження. Щоб забезпечити потреби усіх споживачів, теплові та гідроелектростанції збільшують виробництво електроенергії. Однак у час літнього піку споживання на електростанціях проходить масштабна ремонтна кампанія, яка дозволяє підготуватися до наступного опалювального сезону. Енергоблоки, на яких проводять ремонти, деякий час не можуть виробляти електроенергію.
У компанії пояснили, що цього літа обсяги робіт будуть більшими, ніж у попередні роки: через російські атаки пошкодження отримали всі теплові та ключові гідроелектростанції.
Тобто в минулі роки, коли атомні блоки йшли в планові ремонти і зупинялися для планової заміни палива, їх компенсували потужностями великих ТЕС і ГЕС. Цього року самі ТЕС і ГЕС потребують суттєвих ремонтів після сезону масових ракетних атак, тобто компенсувати виведення в ремонт атомних блоків буде складніше.
Крім того, частина генерації – зокрема, Запорізька АЕС, низка теплових електростанцій – перебувають на тимчасово окупованій території та не доступні українській енергосистемі.
“Все це разом ускладнює роботу диспетчерів, адже їхня основна задача – слідкувати за балансом між споживанням та виробництвом електроенергії. Тому енергетики потребують допомоги українців, щоб зменшити навантаження на енергосистему під час ранкових та вечірніх піків”, – пояснили в “Укренерго”.
А також закликали українців дотримуватися наступних правил:
- за можливості, переносити використання потужних приладів з пікових ранкових та вечірніх годин на нічні, коли споживання низьке;
- намагатись не включати одночасно потужні прилади (наприклад, бойлер та пральну машину);
- не вмикати кондиціонер у пікові години споживання. При використанні кондиціонера – ставити його на вищу температуру, ніж ви звикли;
- кип’ятити стільки води, скільки вам потрібно у конкретний час. Якщо у вас є газова плита – краще кип’ятити воду на ній.
Додамо, що за даними Міненерго, під час нічного масованого обстрілу російськими загарбниками влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано. Однак є часткові відключення електроенергії у шести областях України.
- Через зупинку на ремонт енергоблоків електростанцій, які зазнали масованих ракетних і дронових ударів росіян упродовж осені-весни, в енергосистемі значно зменшився доступний обсяг потужності.
- Ввечері, 15 травня, внаслідок обстрілів російських загарбників знову зазнала пошкоджень одна з теплоелектростанцій “ДТЕК Енерго”.
- Вночі 16 травня російські окупанти випустили по Україні майже два десятки ракет, серед яких – “Кинджали” та балістичні ракети, а також декілька БпЛА. Усі ворожі об’єкти знищено.