В "Укренерго" закликали українців зменшити споживання електроенергії, під час ранкових та вечірніх піків, через зростання навантаження на енергосистему.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

Зазначається, що у період піків споживання енергосистема відчуває зростання навантаження. Щоб забезпечити потреби усіх споживачів, теплові та гідроелектростанції збільшують виробництво електроенергії. Однак у час літнього піку споживання на електростанціях проходить масштабна ремонтна кампанія, яка дозволяє підготуватися до наступного опалювального сезону. Енергоблоки, на яких проводять ремонти, деякий час не можуть виробляти електроенергію.

У компанії пояснили, що цього літа обсяги робіт будуть більшими, ніж у попередні роки: через російські атаки пошкодження отримали всі теплові та ключові гідроелектростанції.

Тобто в минулі роки, коли атомні блоки йшли в планові ремонти і зупинялися для планової заміни палива, їх компенсували потужностями великих ТЕС і ГЕС. Цього року самі ТЕС і ГЕС потребують суттєвих ремонтів після сезону масових ракетних атак, тобто компенсувати виведення в ремонт атомних блоків буде складніше.

Крім того, частина генерації – зокрема, Запорізька АЕС, низка теплових електростанцій – перебувають на тимчасово окупованій території та не доступні українській енергосистемі.

“Все це разом ускладнює роботу диспетчерів, адже їхня основна задача – слідкувати за балансом між споживанням та виробництвом електроенергії. Тому енергетики потребують допомоги українців, щоб зменшити навантаження на енергосистему під час ранкових та вечірніх піків”, – пояснили в “Укренерго”.

А також закликали українців дотримуватися наступних правил:

за можливості, переносити використання потужних приладів з пікових ранкових та вечірніх годин на нічні, коли споживання низьке;

намагатись не включати одночасно потужні прилади (наприклад, бойлер та пральну машину);

не вмикати кондиціонер у пікові години споживання. При використанні кондиціонера – ставити його на вищу температуру, ніж ви звикли;

кип’ятити стільки води, скільки вам потрібно у конкретний час. Якщо у вас є газова плита – краще кип’ятити воду на ній.

Додамо, що за даними Міненерго, під час нічного масованого обстрілу російськими загарбниками влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано. Однак є часткові відключення електроенергії у шести областях України.