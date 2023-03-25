Щорічно, в кінці березня, на планеті проходить акція - "Година Землі". Суть акції у тому, що мешканці Землі у певний проміжок часу на годину вимикають електроенергію. Цьогоріч подія випала на суботу, 25 березня. Водночас в НЕК "Укренерго" закликали українців не долучатись до акції.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Як зауважили в “Укренерго”, акція “Година Землі” ніяк не сприяє економії електроенергії. Ба більше – масове та одночасне вимкнення електроенергії може пошкодити енергосистему.

У компанії додали, що “на щастя”, українці і в попередні роки не приєднувались масово до цієї акції, “яка насправді шкідлива і єдине, що чого призводить – це до додаткової роботи диспетчерам”.

Фахівці пояснили, що кількість виробленої електроенергії в кожен момент часу має відповідати кількості спожитої – це закон фізики.

Водночас одночасне вимкнення світла – це короткочасне зниження споживання.

“Якщо цю акцію підтримає багато людей, особливо у великих обласних центрах, це може призвести до профіциту потужності в окремих регіонах. Для забезпечення балансу енергосистеми диспетчер буде змушений різко знижувати потужність маневрової генерації – іншими словами, відключати працюючі енергоблоки. Це погано навіть в мирний час, а зараз українські електростанції, як і мережі, зазнали значних пошкоджень від ударів Росії. Різке виключення, а потім включення – коли “Година Землі” завершиться – це зайве навантаження, яке не на користь надійності енергосистеми”, – зазначили у компанії.

В “Укренерго” резюмували, що найкращим внеском кожного буде щоденне ощадливе використання електроенергії, насамперед у пікові години – вранці та ввечері, щоб зменшити нерівномірність споживання електроенергії упродовж доби.

“Ми всіляко підтримуємо екоініціативи, спрямовані на протидію зміни клімату. І долучитися до таких ініціатив кожен може щоденно, розумно користуючись електроенергією: не вмикайте одночасно багато потужних приладів і переносьте споживання потужної побутової техніки на нічні години. Це буде вашим щоденним внеском у збереження природи і надійність роботи енергосистеми”, – додали фахівці.

ДОВІДКА: “Година Землі” – щорічна міжнародна подія, започаткована WWF (World Wide Fund for Nature, Всесвітнім фондом природи), котра проводиться в останню або передостанню суботу березня, і закликає людей, організації та комерційні установи вимкнути необов’язкове світло та електричні пристрої на одну годину, щоб привернути увагу до екологічних проблем Планети.

Акція вперше була проведена в австралійському місті Сідней 31 березня 2007 року. Тоді 2,2 мільйона мешканців Сіднея та 2 100 компаній одночасно вимкнули світло на одну годину. В результаті чого енерговитрати міста зменшилися на 10,2 % в годину — це еквівалентно тому, ніби на дорогах стало б на 48 000 машин менше. Цей простий вчинок надихнув безліч людей у всьому світі на боротьбу з глобальною зміною клімату.

Вже з 2008 року ця ініціатива отримала світову підтримку. Вимикати світло закликають з 20:30 до 21:30.