Джерело: Укргідроенерго
Згідно з даними, станом на 06:00 10 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 10,55 м, що майже на 1,2 м нижче за попередню добу.
Гідроелектростанції працюють зі зниженою потужністю, аби зменшити наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС.
ГЕС продовжують акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра. Це необхідно для того, щоб мати літній запас для екологічних пропусків.
Після досягнення критичного рівня води та евакуації населення, очікується наступний складніший етап, а саме – усунення наслідків катастрофи.
Для цього у великій кількості необхідні помпи для відкачування води. Нині Укргідроенерго на звʼязку з Херсонською ОВА стосовно придбання саме таких помп, а також допомоги з паливом.
- Україна домовилася зі Світовим банком про швидку оцінку збитків, спричинених підривом російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.
- Вартість будівництва нової ГЕС може скласти близько $1 млрд, оскільки мова йде не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а й про відновлення цілісності величезної греблі.