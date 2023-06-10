Станом на ранок 10 червня з Каховського водосховища втрачено понад третину запасів води. Фахівці попередили про складний етап попереду.

Джерело: Укргідроенерго

Згідно з даними, станом на 06:00 10 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 10,55 м, що майже на 1,2 м нижче за попередню добу.

Гідроелектростанції працюють зі зниженою потужністю, аби зменшити наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС.

ГЕС продовжують акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра. Це необхідно для того, щоб мати літній запас для екологічних пропусків.

Після досягнення критичного рівня води та евакуації населення, очікується наступний складніший етап, а саме – усунення наслідків катастрофи.

Для цього у великій кількості необхідні помпи для відкачування води. Нині Укргідроенерго на звʼязку з Херсонською ОВА стосовно придбання саме таких помп, а також допомоги з паливом.