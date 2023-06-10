Україна домовилася зі Світовим банком про швидку оцінку збитків, спричинених підривом російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.

Джерело: Урядовий портал.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, підрив Каховської ГЕС матиме тривалі далекосяжні наслідки. Наразі, за даними Міндовкілля, екологічні збитки обчислюються в розмірі більш ніж 55 млрд грн.

Затоплені також величезні масиви сільськогосподарських земель. За даними Міністерства аграрної політики, 10 тисяч гектарів — лише на Правобережжі.

“Після сходження води потрібно відновлювати ґрунти та понад 30 систем зрошення. Необхідно переглядати попередні розрахунки щодо потреб України на відбудову”, – зазначив прем’єр-міністр.

Лише відновлення ГЕС, за попередніми даними “Укргідроенерго”, коштуватиме орієнтовно 1 млрд євро. Ще стільки ж коштуватимуть інші супутні роботи.

“Це виклики, на які Україна та партнери повинні реагувати синхронно. Ми говоримо не про втрати України, ми говоримо про втрати Європи. Відлуння теракту на Каховській ГЕС докотиться до всіх куточків континенту. Тому спільні загрози потребують спільних дій”, — наголосив Денис Шмигаль.