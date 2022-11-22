Вкотре посадові особи органів державної влади та держпідприємств порушують вимоги закону України "Про доступ до публічної інформації", ігноруючи обов’язок надавати інформацію на відповідні запити.

Минулого місяця кореспондент #Букв помітив на станції Коростишів Житомирської області потяг з вагонами, що належать ВАТ “Беларуськалий”, яке входить до холдингу “Белнафтохім” (контролюється урядом Білорусі).

З огляду на триваючу повномасштабну агресію Росії проти України, яку підтримує і режим невизнаного президента Білорусі Лукашенка, шляхом надання білоруської території та інфраструктури збройних сил Білорусі для здійснення ударів по українських містах, ми поцікавились в “Укрзалізниці” та Державної митної служби України про те, чи продовжується підтримання економічних зв’язків між Україною та Білоруссю та з огляду на те, що очільник АТ “Укрзалізниця” Олександр Камишин ще у березні цього року повідомляв про припинення залізничного сполучення з Білоруссю.

Згідно з нормами закону “Про доступ до публічної інформації” АТ “Укрзалізниця” було надіслано запит з такими запитаннями:

1) Коли на територію України потрапили зазначені вагони?

2) Який їхній правовий статус – хто є їхнім власником (орендарем, користувачем), чи перебувають вони під арештом (іншими видами обмеження права власності)?

3) Який вантаж та у якій кількості перевозився у зазначених вагонах?

4) Який поточний статус залізничного сполучення між Україною та Білоруссю?

Своєю чергою, аналогічний запит було надіслано на електронну адресу Державної митної служби України з такими запитаннями:

1) Чи продовжується товарообмін між Україною та Білоруссю після 24 лютого 2022 року?

2) Який об’єм (кількість) вантажів було ввезено на територію України з території Білорусі після 24 лютого 2022 року та за якими групами товарів?

3) Який об’єм (кількість) вантажів було ввезено на територію Білорусі з території України після 24 лютого 2022 року та за якими групами товарів?

4) Який об’єм мінеральних добрив було ввезено на територію України з території Білорусі після 24 лютого 2022 року та за якими видами митних режимів, передбачених МКУ?

Стаття 20 закону України “Про доступ до публічної інформації” передбачає, що розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту (у разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження та повідомленням про це у 5-денний строк).

Станом на дату публікації на жоден з запитів ані відповідей, ані повідомлень про збільшення строків їх розгляду згідно з законом, не надходило, що є порушенням норм закону України “Про доступ до публічної інформації” та приписів статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.