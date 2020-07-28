У Кабінеті Міністрів сподіваються, що законопроєкт про державні закупівлі, що порушує Угоду про асоціацію з ЄС, не матиме негативного впливу на саміт Україна-ЄС.

Про це в інтерв’ю виданню “Сьогодні” заявила віцепрем’єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Віцепрем’єрка наголосила, що законопроєкт “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості”, який напередодні було прийнято парламентом в першому читанні, суперечить нашим міжнародним зобов’язанням і може вплинути на перебіг саміту Україна-ЄС, запланованого на жовтень.

“Очевидно, що в поточній редакції він суперечить нашим міжнародним зобов’язанням. […] Буду дуже сподіватися, що він не матиме негативного впливу на саміт Україна-ЄС, який відбудеться за участі президента”, — сказала вона.

За словами віцепрем’єрки, на цьому саміті сторони можуть визначитися із питанням інтеграції у внутрішній ринок ЄС, домовитися про підписання Угоди про спільний авіаційний простір та анонсувати результати “промислових і енергетичних безвізів”.

Стефанішина зазначила, що “зважаючи на оцінку попередніх популістських рішень” можна припустити, що “закон просто не буде застосовуватися до країн СОТ і ЄС.