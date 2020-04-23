Американська компанія ZecOps, що працює у сфері кібербезпеки виявила в пристроях Apple вразливість, яка дозволяла хакерам красти дані.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Повідомляється, що в Apple Inc планує виправити недолік, який, на думку фахівців ZecOps, зробив уразливими для хакерів, півмільярда пристроїв iPhone уразливими для хакерів.

За словами виконавчого директора ZecOps Зукава Авраама він знайшов докази того, що уразливість використовувалася як мінімум в шести випадках злому кібербезпеки.

ZecOps стверджує, що ця вразливість дозволила хакерам віддалено викрадати дані з iPhone, навіть якщо вони використовували останні версії iOS. Сам по собі недолік міг дати доступ до всього, що було доступно з додатком Mail, включаючи конфіденційні повідомлення.

Представник Apple визнав, що в програмному забезпеченні Apple для електронної пошти на iPhone та iPad існує вразливість, відома як додаток Mail, і що компанія розробила виправлення, яке буде випущено в наступному оновленні для мільйонів пристроїв по всьому світу.