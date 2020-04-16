Мер міста Вашингтона (округ Колумбія) Мюріел Баузер заявила, що режим домашньої ізоляції триватиме в місті ще місяць, до 15 травня.

Про це повідомляє Politico.

Згідно з рішенням міської ради, до 15 травня повинні залишатися закритими також всі школи і об’єкти несуттєвого бізнесу.

Баузер зазначила, що карантинні заходи будуть ослабляти тільки після того, як медики зафіксують двотижневий спад нових випадків захворювань і госпіталізацій.

Жителям Вашингтона рекомендують носити маски або прикривати обличчя і ніс будь-яким іншим способом. Це міра для тих, хто живе в готелях, користується таксі і громадським транспортом. Також варто прикривати обличчя під час походу в магазин.

Школи в місті також будуть закриті до 15 травня. До цього рішення поширювалося до 24 квітня.

За даними Центру Хопкінса, в США зафіксовано понад 638 тис. випадків зараження коронавірусом, померли понад 30 тис. осіб.