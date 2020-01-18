Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що громадяни держави масово переходять з католицизму, оголошуючи себе євангельськими християнами (протестантами).

Про це свідчить його заява на зустрічі з головами муніципалітетів.

Мадуро зазначив, що раніше в країні було близько 3% євангельських християн, але тепер їх майже 40%. Тому було прийнято рішення відмовитися від католицизму на державному рівні на користь протестантизму.

“Хочу розповісти вам, дорогий Папа Франциск, про те, що народ Венесуели відмовляється від католицизму. Майже 40% громадян оголосили себе євангельськими християнами, а до цього їх було 3%”, – заявив Мадуро.

#EnVivo 📹 | Reunión con Alcaldesas y Alcaldes Bolivarianos para evaluar integralmente los procesos de gestión municipal y local. #BienestarParaElPueblohttps://t.co/MZi97YX3lX — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 17 января 2020 г.



Він вважає, що такий масовий перехід венесуельців в церкви євангельських християн виник через те, що католицькі єпископи займають не релігійну, а політичну позицію, фактично використовуючи Венесуельську єпископську конференцію як політичну партію.