Про це свідчить його заява на зустрічі з головами муніципалітетів.
Мадуро зазначив, що раніше в країні було близько 3% євангельських християн, але тепер їх майже 40%. Тому було прийнято рішення відмовитися від католицизму на державному рівні на користь протестантизму.
“Хочу розповісти вам, дорогий Папа Франциск, про те, що народ Венесуели відмовляється від католицизму. Майже 40% громадян оголосили себе євангельськими християнами, а до цього їх було 3%”, – заявив Мадуро.
#EnVivo 📹 | Reunión con Alcaldesas y Alcaldes Bolivarianos para evaluar integralmente los procesos de gestión municipal y local. #BienestarParaElPueblohttps://t.co/MZi97YX3lX
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 17 января 2020 г.
Він вважає, що такий масовий перехід венесуельців в церкви євангельських християн виник через те, що католицькі єпископи займають не релігійну, а політичну позицію, фактично використовуючи Венесуельську єпископську конференцію як політичну партію.
- 5 серпня президент США Дональд Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти деяких чиновників Венесуели, блокуючи їх активи.
- Влада таких європейських країн, як Франція, Іспанія, Німеччина, Великобританія і Нідерланди 16 липня заявили про те, що розглядають можливість введення санкцій проти режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро.