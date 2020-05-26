Про це повідомляється в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Міністр юстиції Угорщини Юдіт Варга заявила у вівторок, що уряд Угорщини планує скасувати надзвичайний стан 20 червня.

Також угорська влада представить законопроект про припинення дії надзвичайних повноважень уряду.

На тлі епідемії коронавіруса, уряду були надані надзвичайні повноваження.

З 4 травня в країні скасовано заборону на вільне пересування по країні. Громадяни зобов’язані дотримуватися дистанції, а також використовувати захисні маски в громадських місцях і в транспорті.

Відзначимо, в Угорщині підтверджено 3771 випадків коронавіруса, з них 499 – смертельні випадки.