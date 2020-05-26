Про це повідомляється в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
Міністр юстиції Угорщини Юдіт Варга заявила у вівторок, що уряд Угорщини планує скасувати надзвичайний стан 20 червня.
Також угорська влада представить законопроект про припинення дії надзвичайних повноважень уряду.
На тлі епідемії коронавіруса, уряду були надані надзвичайні повноваження.
З 4 травня в країні скасовано заборону на вільне пересування по країні. Громадяни зобов’язані дотримуватися дистанції, а також використовувати захисні маски в громадських місцях і в транспорті.
Відзначимо, в Угорщині підтверджено 3771 випадків коронавіруса, з них 499 – смертельні випадки.
- Угорщина вводить комендантську годину через пандемію атипового коронавіруса COVID-19.