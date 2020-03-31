Про це повідомила пресслужба Вінницької обласної державної адміністрації.

Протокол розробила кафедра інфекційних хвороб Вінницького національного медуніверситету, він офіційно затверджений Міністерством охорони здоров’я.

Завідувачка кафедри, член обласного оперативного штабу із запобігання та протидії поширенню коронавірусу Лариса Мороз розповіла, що протокол регламентує медикаментозне лікування ще до етапу застосування апаратів штучної вентиляції легенів.

“Для лікування використовують групу протималярійних препаратів, а також препарати, що застосовуються при лікуванні СНІДу, оскільки до складу геному коронавірусу входить частина геному вірусу імунодефіциту людини”, – розповіла Мороз.

Вона повідомила, що зараз у світі немає єдиного протоколу лікування хворих COVID-19, тому кожна країна має свій протокол. Розроблений у Вінниці заснований на китайському, італійському, іспанському, американському та корейському досвідах лікування хворих COVID-19.

У коментарі агентству “Укрінформ” Мороз уточнила, що це перший офіційно затверджений в Україні протокол лікування коронавірусної інфекції, МОЗ ще розробляє єдиний державний документ.

“Знаю, що в Сумах колеги також щось розробляли, але затверджений офіційно поки тільки наш”, – сказав вона.

Відзначимо, що наразі ліків від COVID-19 не існує. Всесвітня організація охорони здоров’я зазначає, що ряд засобів західної медицини, а також народних або домашніх засобів може сприяти поліпшенню самопочуття і полегшення симптомів COVID-19, але препаратів, які дають змогу запобігти або лікувати дане захворювання, поки немає.