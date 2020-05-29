В Україні стався збій в роботі мобільного оператора Vodafone, в деяких містах недоступні дзвінки.

Про це повідомляє прес-служба Vodafone в Facebook.

Уточнюється, що проблеми в роботі оператора пов’язані тільки з голосовим телефонним зв’язком, при цьому робота інтернету залишається повністю доступною.

“Друзі, протягом останньої години в окремих містах можуть бути недоступні голосові послуги. Ми маємо непередбачувані технічні проблеми, але вже працюємо над їх оперативним рішенням. Зараз проблема стосується безпосередньо голосового зв’язку, інтернет-мережа повинна працювати в звичайному режимі. Тому поки просимо вас користуватися мессенджерами і іншими засобами зв’язку”, – сказано в повідомленні.

При цьому в компанії обіцяють, що зв’язок має бути повноцінно відновлено ​​вже найближчим часом.